СКФУ становится все популярнее у абитуриентов

Число заявлений от абитуриентов, желающих поступить в крупнейший вуз СКФО - Северо-Кавказский федеральный университет – нынешним летом выросло на 50%, руководство вуза связывает это с системной работой с выпускниками в течение года.

Желающие поступить в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) абитуриенты во время приемной кампании 2026 года подали более 77 тыс заявлений – это в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщила ректор вуза профессор Татьяна Шебзухова.

"Это итог не только напряженной работы приемной комиссии в эти "жаркие" дни, но и системной профориентационной деятельности в течение года: мы проводим множество интересных мероприятий, позволяющих школьникам заранее познакомиться с внутренней средой университета"

- Татьяна Шебзухова

При этом традиционно высок конкурс на информационные технологии, юриспруденцию, экономику, а также растет интерес к инженерным специальностям - это соответствует национальным приоритетам развития экономики, отметила ректор СКФУ, передает ТАСС.

Особенной популярностью у поступающих пользуются медицинские направления - медицинская биохимия, фармация, лечебное дело, а также уникальная программа "Лечебное дело в наземных войсках", особый интерес к которой проявили девушки, - отметила ректор.

Новое направление вуза – стоматология. Несмотря на то, что набор по направлению идет впервые, на него уже поступило более 800 заявлений, а конкурс составил почти 40 человек на место.

По квотам в вуз зачислено более 2 тыс человек, зачислен и первый поток иностранцев - 31 человек из стран Африки, Азии, Ближнего Востока - в прошлом году университет представляли граждане 51 государства, - пояснила Татьяна Шебзухова.