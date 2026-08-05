Игроки "Иберии 1999" получат премии при выходе в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Руководство футбольного клуба "Иберия 1999" выплатит премии игрокам, если они успешно выступят в квалификации Лиги Европы.
В случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы футболисты тбилисской команды получат 1,5 млн лари. Если же они смогут пройти и этот раунд, то получат еще 1,5 млн лари.
После победы над "Флорой" (Эстония) в квалификации Лиге чемпионов руководство выплатило игрокам 500 тыс лари, не став дожидаться перечислений от УЕФА.
Напомним, на прошлой неделе "Иберия 1999" провела в гостях встречу с "Ларном" (Северная Ирландия) в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Та игра завершилась вничью 0:0. Ответный матч состоится 11 августа в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск).
В случае победы "Иберия" выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы и обеспечит себе участие как минимум в групповом этапе Лиги конференций.