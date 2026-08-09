Страны Персидского залива готовы признать контроль Ирана над Ормузом

По сообщениям СМИ, государства Персидского залива готовы признать постоянный контроль Ирана над судоходством в Ормузском проливе ради предотвращения войны и энергетического кризиса в регионе

Страны Персидского залива окончательно смирились с тем, что Иран будет на постоянной основе контролировать судоходство в Ормузском проливе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, страны региона недовольны транзитным механизмом, который Тегеран прорабатывает совместно с Оманом, однако считают такую сделку предпочтительнее прямой войны между США и Ираном, угрожающей нефтяным объектам.

Помимо этого, в публикации было отмечено, что представители стран Персидского залива признают: любые договоренности не затронут иранскую ракетную программу и не остановят поддержку Тегераном региональных вооруженных группировок.

Напомним, 5 августа представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о согласовании с Оманом координат нового маршрута через пролив, подчеркнув при этом, что фактический запуск транзита пока отложен и будет зависеть от дальнейших действий США.