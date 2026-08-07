Вестник Кавказа

Чемпионат Европы по водным видам спорта может пройти в Казани

Значек бассейна
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
У столицы Татарстана Казани есть все шансы принять Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, заявил глава Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва.

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила проведение чемпионата Европы 2028 года в России, а глава организации Антонио Силва оценил как хорошие шансы принять турнир у Казани, сообщает "Газета.Ru". 

"Шансы Казани? Хорошие. Но перед окончательным решением федерации предстоит оценить общую ситуацию в Европе, в том числе связанную с конфликтом"

- Антонио Силва

Изначально соревнования планировалось организовать в Казани в 2024 году, однако турнир перенесли на 2028-й, напомнил Силва, передает "Газета.RU". 

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 проходит в Париже. В нем впервые с 2021 года участвуют российские спортсмены, которые выступают в нейтральном статусе.

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