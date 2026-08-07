Глава МИД Пакистана объяснил необходимость соглашения в Мекке

Соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, подписанное в Мекке, носит исключительно оборонительный характер и направлено на обеспечение мира, стабильности и благосостояния в регионе.

Соглашение о совместной обороне, которое на минувшей неделе заключили в Мекке Турция, Пакистан и Саудовская Аравия, никоим образом не направлено против какой-либо страны и носит исключительно оборонительный характер, заявил министр иностранных дел Пакистана Мухаммед Исхак Дар.

Министр пояснил: любое вооруженное нападение извне на одну из трех стран будет рассматриваться ими как нападение на всех в соответствии со статьей 51 Устава ООН, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Заключенное главами тех стран соглашение предусматривает укрепление совместных усилий по обеспечению мира, стабильности и благосостояния в регионе и открыто для других стран региона, готовых принять его основные принципы, что соответствует основным принципам внешней политики Пакистана.

При этом Мухаммед Исхак Дар напомнил: Исламабад намерен продолжать сотрудничество с другими странами региона во имя этих целей, говорится в сообщении.