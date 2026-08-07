Несколько стран работают над возобновлением переговоров США и Ирана

Аббас Аракчи сообщил о продолжающейся работе, направленной на возобновление переговоров Ирана и США. По его словам, этим занимается целый ряд стран.

Ряд стран продолжает работать над возобновлением американо-иранских переговоров. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Некоторые страны все еще пытаются создать возможность для возобновления переговоров"

– Аббас Аракчи

При этом он добавил, что переговоры не возобновятся, пока США не перестанут нарушать меморандум об остановке военных действий, который был заключен ранее в Пакистане, и не компенсируют нанесенный урон.

Напомним, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон добился определенного прогресса в переговорном процессе с Тегераном.