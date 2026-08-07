Казахстан планирует нарастить экспорт нефти через Азербайджан

Поставки нефти через Азербайджан планируют нарастить в "КазМунайГаз". Ожидаемый в этом году объем прокачки черного золота – 1,7 млн т.

"КазМунайГаз" нацелена нарастить на треть поставки нефти через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Компания планирует довести объем поставок до 1,7 млн т нефти.

В прошлом году через Азербайджан поставили зарубежным поставщикам около 1,3 млн т казахстанской нефти.

Напомним, что маршрут протяженностью 1,7 тыс км связывает месторождения на Каспии с портом Джейхан на юге Турции.

Для Казахстана маршрут через Баку имеет важнейшее значение, так как обеспечивает выход страны на мировые рынки.