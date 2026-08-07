Экспорт агропродукции из Грузии в июле превысил $1,1 млрд

Общий объем экспорта агропродукции из Грузии в июле 2026 года увеличился на 14% и достиг отметки в $1,1 млрд, а главными товарами стали вина и спиртные напитки.

В июле 2026 года Грузия экспортировала продукцию на $1,1 млрд, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Данные статистические показатели приводит министерство сельского хозяйства Грузии.

Основными странами-импортерами грузинских товаров стали Россия, страны ЕС, Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина и Узбекистан.

Больше всего страна экспортировала натуральных вин на сумму $143,2 млн. На втором месте расположились спиртные напитки с показателем $138,2 млн, а тройку лидеров замыкают безалкогольные газированные напитки на $120,5 млн.

В список главных экспортных продуктов также вошли минеральные воды, объем поставок которых составил $115,9 млн. Кроме того, Грузия поставила на внешние рынки орехи на сумму $78,4 млн и голубику с показателем $62,9 млн.