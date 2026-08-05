Грузия безопасна для россиян – Каладзе

Каха Каладзе назвал Грузию безопасной страной для туристов, в том числе для российских. По его словам, информация о небезопасной обстановке в республике распространяется с целью навредить ее экономике.

Грузия – безопасная и гостеприимная страна, открытая для туристов и инвесторов независимо от их гражданства. Об этом заявил 7 августа генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что распространение информации о небезопасной обстановке для российских туристов направлено против экономики республики.

"Грузия – абсолютно спокойная страна, мы – гостеприимный народ, и каждый – русский, казах, украинец, швейцарец, итальянец, американец – может приехать в нашу страну, тратить здесь деньги, вести бизнес. Никто не ограничен, главное, чтобы все происходило в рамках закона"

– Каха Каладзе

Он подчеркнул, что подобные фейки распространяются с целью нанесения ущерба государственным интересам республики. По словам генсека правящей партии, фейковые пользователи оставляли в соцсетях сообщения, которые затем появлялись в одном из крупных международных агентств, чтобы убедить русскоязычных людей, и речь идет не только о гражданах РФ, что приезжать в Грузию опасно.

"Мы знаем, зачем это делается – ведется борьба против страны, чтобы она не развивалась экономически. Если туристы не приедут в Грузию, не будут тратить деньги, посещать кафе и рестораны, пострадает прежде всего грузинская экономика"

– Каха Каладзе