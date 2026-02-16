Горнолыжный курорт Гудаури обновят к новому сезону в Грузии

Власти Грузии рассказали о планах по подготовке горнолыжного курорта Гудаури к новому сезону: там обновят действующие трассы и построят новые.

Зимний горнолыжный курорт Гудаури в горах Грузии ждут серьезные изменения к новому сезону, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он пояснил, что на трассах протяженностью 7,5 тыс м будут установлены системы искусственного оснежения. Помимо этого, трассы снабдят безопасными наземными подъемниками.

Кроме того, по словам Кобахидзе, планируется проложить и две новые трассы, протяженностью 6 км. Одна из них, под названием "Гудаура", будет оснащена ночным освещением.

"Все это запланировано на следующий зимний сезон. Соответствующие работы должны быть завершены к декабрю"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, что горнолыжный сезон в Грузии начинается в середине декабря. Кататься на лыжах и сноуборде обычно можно до марта.