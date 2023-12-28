Почему российские горнолыжники едут в грузинский Гудаури?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Русскую речь на грузинском горнолыжном курорте Гудаури можно услышать гораздо чаще чем другие языки. Бывают там и европейцы, но больше всех гостей из России. Расскажем, почему они облюбовали именно этот курорт.

Сколько россиян сейчас в Гудаури?

По данным Национальной администрации туризма Грузии, с начала сезона Гудаури посетили около 4 тыс. россиян. Это на треть больше, чем в прошлом году. Для маленького и сравнительно молодого курорта - довольно много. Однако предложение в гостиничном секторе и частных домах значительно превышает спрос, поэтому местные отельеры постоянно жалуются на отсутствие гостей и срыв туристического сезона.

Почему россияне едут в Гудаури?

Популярности Гудаури способствует удобное местоположение – недалеко от российско-грузинской границы. Однако для россиян в Гудаури есть и другие преимущества, включая русскоязычную среду, российское телевидение и надписи на русском языке повсюду.

Как добраться из России в Гудаури?

Курорт расположен у североосетинского участка российско-грузинской границы, на исторической Военно-грузинской дороге, на гребне Главного кавказского хребта. Из южных регионов России туда можно доехать на автомобиле через Владикавказ. От границы с РФ до Гудаури всего час езды. А от Гудаури до Тбилиси – два часа.

Добраться можно по нескольким способами:

Доехать на машине. Но есть опасность, что Военно-грузинская дорога, КПП «Верхний Ларс» и «Казбеги» в очередной раз закроются в связи с опасностью схода лавин. Тем не менее многие рискуют. Прилететь во Владикавказ, а оттуда добираться до Гудаури автотранспортом, в том числе автобусами или маршрутками. Прилететь в Тбилиси и добраться до Гудаури на такси, что довольно дорого – около 100 долларов.

Какие проблемы ждут россиян в Гудаури?

Постоянные пробки на дорогах. Гудаури расположен на оживленной международной трассе, соединяющей не только Грузию, но еще и Армению с Россией. Ездить по Гудаури на своей или арендованной машине очень сложно. Припарковаться почти негде. Не все горнолыжные трассы чистят от камней. Wi-Fi слабый и не «дотягивает» до жилых номеров. Так что пользоваться интернетом можно лишь с перебоями. Иногда отключают электричество. Дороговизна

Цены в Гудаури

Найти жилье в Гудаури можно от $50 до $700 за день - в зависимости от уровня комфорта. Завтрак чаще всего входит в стоимость. В некоторых местах проживания можно заказать обед и ужин.

Но в самом Гудаури кафе и рестораны довольно дорогие. Не меньше $20-25 долларов на человека за обычный обед из двух блюд, сока и кофе.

Горнолыжное оборудование на 5 дней гостям обходится примерно в $100.

Ski pass для подъемников на пять дней - примерно в $115-120. Кстати, подъемники открываются в 10.00 и закрываются в 17.00. Некоторые россияне считают это неудобством, поскольку привыкли кататься ранним утром.

Почему россияне едут в Гудаури, а не в Бакуриани?

В географическом центре Грузии, Боржомском ущелье, находится еще один горнолыжный курорт, Бакуриани, известный со времен СССР. Туда часто приезжают туристы из Азербайджана и Армении, а россиян там встретишь редко.

До Бакуриани из Тбилиси надо добираться на машине 3 часа, а от российско-грузинской границы – 5-6 часов. Покататься на лыжах в Грузию из России едут истинные фанаты лыж. Гудаури – чисто горнолыжный курорт, тогда как Бакуриани – большое село, многоплановый курорт, куда едут отдыхать с детьми не только зимой, но и летом.

Как появился Гудаури?

Своим основанием Гудаури обязан трагической личности: бывшему секретарю ЦК Компартии Грузии, большому любителю горных лыж Солико Хабеишвили.

В начале 1980-х Хабеишвили уговорил тогдашнего первого секретаря ЦК грузинской Компартии Эдуарда Шеварднадзе начать в Гудаури строительство горнолыжных трасс. Это означало бросить вызов Бакуриани, но Хабеишвили умел уговаривать, и курорт на Главном кавказском хребте был все-таки построили, проложили несколько высококлассных трасс, туда начала ездить московская элита.

В 1985 году, после выдвижения Шеварднадзе на пост главы МИД СССР, Хабеишвили арестовали. Через пять лет его освободили, а еще через пять - жестоко убили на пороге дома в связи с бизнес-разногласиями.

Гудаурцы всегда с теплотой вспоминают Солико, положившего начало новой эре в их жизни, когда на месте захолустного, опустевшего горного села появился знаменитый на весь регион, модный курорт.