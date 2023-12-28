Почему российские горнолыжники едут в грузинский Гудаури?

Сколько россиян сейчас в Гудаури?
По данным Национальной администрации туризма Грузии, с начала сезона Гудаури посетили около 4 тыс. россиян. Это на треть больше, чем в прошлом году. Для маленького и сравнительно молодого курорта - довольно много. Однако предложение в гостиничном секторе и частных домах значительно превышает спрос, поэтому местные отельеры постоянно жалуются на отсутствие гостей и срыв туристического сезона.
Почему россияне едут в Гудаури?
Популярности Гудаури способствует удобное местоположение – недалеко от российско-грузинской границы. Однако для россиян в Гудаури есть и другие преимущества, включая русскоязычную среду, российское телевидение и надписи на русском языке повсюду.
Как добраться из России в Гудаури?
Курорт расположен у североосетинского участка российско-грузинской границы, на исторической Военно-грузинской дороге, на гребне Главного кавказского хребта. Из южных регионов России туда можно доехать на автомобиле через Владикавказ. От границы с РФ до Гудаури всего час езды. А от Гудаури до Тбилиси – два часа.
Добраться можно по нескольким способами:
- Доехать на машине. Но есть опасность, что Военно-грузинская дорога, КПП «Верхний Ларс» и «Казбеги» в очередной раз закроются в связи с опасностью схода лавин. Тем не менее многие рискуют.
- Прилететь во Владикавказ, а оттуда добираться до Гудаури автотранспортом, в том числе автобусами или маршрутками.
- Прилететь в Тбилиси и добраться до Гудаури на такси, что довольно дорого – около 100 долларов.
Какие проблемы ждут россиян в Гудаури?
- Постоянные пробки на дорогах. Гудаури расположен на оживленной международной трассе, соединяющей не только Грузию, но еще и Армению с Россией. Ездить по Гудаури на своей или арендованной машине очень сложно. Припарковаться почти негде.
- Не все горнолыжные трассы чистят от камней.
- Wi-Fi слабый и не «дотягивает» до жилых номеров. Так что пользоваться интернетом можно лишь с перебоями.
- Иногда отключают электричество.
- Дороговизна
Цены в Гудаури
- Найти жилье в Гудаури можно от $50 до $700 за день - в зависимости от уровня комфорта. Завтрак чаще всего входит в стоимость. В некоторых местах проживания можно заказать обед и ужин.
- Но в самом Гудаури кафе и рестораны довольно дорогие. Не меньше $20-25 долларов на человека за обычный обед из двух блюд, сока и кофе.
- Горнолыжное оборудование на 5 дней гостям обходится примерно в $100.
- Ski pass для подъемников на пять дней - примерно в $115-120. Кстати, подъемники открываются в 10.00 и закрываются в 17.00. Некоторые россияне считают это неудобством, поскольку привыкли кататься ранним утром.
Почему россияне едут в Гудаури, а не в Бакуриани?
В географическом центре Грузии, Боржомском ущелье, находится еще один горнолыжный курорт, Бакуриани, известный со времен СССР. Туда часто приезжают туристы из Азербайджана и Армении, а россиян там встретишь редко.
- До Бакуриани из Тбилиси надо добираться на машине 3 часа, а от российско-грузинской границы – 5-6 часов.
- Покататься на лыжах в Грузию из России едут истинные фанаты лыж. Гудаури – чисто горнолыжный курорт, тогда как Бакуриани – большое село, многоплановый курорт, куда едут отдыхать с детьми не только зимой, но и летом.
Как появился Гудаури?
Своим основанием Гудаури обязан трагической личности: бывшему секретарю ЦК Компартии Грузии, большому любителю горных лыж Солико Хабеишвили.
В начале 1980-х Хабеишвили уговорил тогдашнего первого секретаря ЦК грузинской Компартии Эдуарда Шеварднадзе начать в Гудаури строительство горнолыжных трасс. Это означало бросить вызов Бакуриани, но Хабеишвили умел уговаривать, и курорт на Главном кавказском хребте был все-таки построили, проложили несколько высококлассных трасс, туда начала ездить московская элита.
В 1985 году, после выдвижения Шеварднадзе на пост главы МИД СССР, Хабеишвили арестовали. Через пять лет его освободили, а еще через пять - жестоко убили на пороге дома в связи с бизнес-разногласиями.
Гудаурцы всегда с теплотой вспоминают Солико, положившего начало новой эре в их жизни, когда на месте захолустного, опустевшего горного села появился знаменитый на весь регион, модный курорт.