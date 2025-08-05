Вестник Кавказа

Северная Осетия стала лидером по объему ипотеки на Северном Кавказе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сбере рассказали, в каких регионах СКФО берут больше всего ипотечных кредитов, а также где чаще всего совершаются сделки с недвижимостью по ипотеке.

Лидером по объему ипотечного кредитования в 2025 году стала Северная Осетия, следует из данных Сбера.

В общей сложности в республике было выдано выше 2,1 тыс кредитов на 9,2 млрд рублей. На втором месте по этому показателю оказался Дагестан с 8,7 млрд, третьей стала Кабардино-Балкария с показателем 6 млрд рублей.

Если брать в качестве критерия темпы роста ипотеки, то здесь лидирует Ингушетия: Общий объем кредитов на жилье вырос за минувший год на 60%, до миллиарда рублей.

Чечня же заняла первое место по количеству купленного в ипотеку жилья: жители республики за год оформили более 4,3 тыс договоров.

В общей сложности за 2025 год жители Северного Кавказа подписали почти 13 тыс ипотечных договоров на сумму более 35 млрд рублей, что на 10% превышает показатель 2024 года.

