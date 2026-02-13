В Иране пресекли крупную контрабанду топлива

В провинции Систан и Белуджистан арестовали 48 катеров, перевозивших 73 тыс литров контрабандного топлива. Около 100 человек задержаны.
Иранские пограничники задержали 48 катеров, которые контрабандным путем пытались вывезти топливо, сообщил командир пограничной службы региона Систан и Белуджистан Реза Шоджаи.
"В ходе нескольких операций было обнаружено и задержано 48 судов, перевозивших контрабандное топливо"
– Реза Шоджаи
Силовым структурам удалось обнаружить и изъять порядка 73 тыс литров нелегального топлива. Также арестованы почти 100 человек, которые управляли судами. Совокупная стоимость арестованного груза составила около $50 тыс.