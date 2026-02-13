Вестник Кавказа

В Иране пресекли крупную контрабанду топлива

В Иране пресекли крупную контрабанду топлива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В провинции Систан и Белуджистан арестовали 48 катеров, перевозивших 73 тыс литров контрабандного топлива. Около 100 человек задержаны.

Иранские пограничники задержали 48 катеров, которые контрабандным путем пытались вывезти топливо, сообщил командир пограничной службы региона Систан и Белуджистан Реза Шоджаи. 

"В ходе нескольких операций было обнаружено и задержано 48 судов, перевозивших контрабандное топливо"

– Реза Шоджаи 

Силовым структурам удалось обнаружить и изъять порядка 73 тыс литров нелегального топлива. Также арестованы почти 100 человек, которые управляли судами. Совокупная стоимость арестованного груза составила около $50 тыс. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1050 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.