Самолеты могут начать летать из Махачкалы в Грузию и Китай

Власти Дагестана рассматривают возможность запуска авиарейсов из Махачкалы в Грузию и Китай, чему поможет ведущееся в данный момент строительство взлетно-посадочной полосы.

Прямые рейсы могут появиться в будущем между Махачкалой и Грузией, а также Китаем, рассказали в Минтрансе Дагестана.

Соответствующую возможность прорабатывает аэропорт Махачкалы. Предположительно самолеты будут летать из столицы Дагестана в том числе в Тбилиси и в Гуанчжоу.

"Подспорьем в реализации данных планов станет строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) воздушной гавани. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" и являются частью второго этапа реконструкции аэропорта"

– Минтранс Дагестана

Новая ВПП будет иметь длину 3,2 км. Ее ширина составит 45 м. В данный момент строители укладывают бетонное покрытие, ведется работа над благоустройством территории. В планах также модернизация перрона для восьми самолетов, создание рулежных дорожек и открытие учебно-тренировочного полигона.

Результатом реконструкции станет возможность аэропорта Махачкалы принимать самолеты любого типа независимо от погодных условий.