Удельный вес Америки в мировой экономике падает – Рябков

Значение США и других стран Запада в мировой экономике становится все меньше, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Удельный вес США и в целом Запада в мировой экономике идет на убыль"

– Сергей Рябков

В то же время, обратил внимание дипломат, новые центры силы продолжают укреплять свои позиции. Параллельно идет процесс размывания монопольной роли доллара в трансграничных платежах.

Замминистра признал, что в данный момент в мире происходят "сложные и трудные" процессы, так что приходится решать не существовавшие ранее задачи.

В то же время он пояснил, что при формировании многополярного мира такая стадия неизбежна. Россия, обратил внимание дипломат, должна пережить ее "с успехом и с честью".

Рябков уточнил, что предсказать, сколько времени займет этот процесс, характеризующийся серьезной турбулентностью, нельзя, однако он необратим.