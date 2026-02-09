Бочоришвили рассказала о важности визита в Венгрию

Мака Бочоришвили побывала с официальным визитом в Венгрию. В рамках этой поездки она поучаствовала в Будапештском форуме и провела несколько встреч.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили подвела итоги официального визита в Венгрию, в хоте которого поучаствовала в Будапештском форуме и провела ряд встреч.

Она отметила, что данный форум стал хорошей возможностью обсудить вызовы, стоящие перед Грузией, и приоритеты республики.

"Будапештский форум стал хорошей возможностью обсудить вызовы, стоящие перед Грузией, приоритеты нашей страны и то, что сегодня актуально для многих стран, включая Венгрию, когда речь идет о защите суверенитета и осуществлении суверенных прав"

– Мака Бочоришвили

Она также оценила важность двусторонних встреч, состоявшихся во время визита, и подчеркнула тесное сотрудничество между Тбилиси и Будапештом.

"У нас была возможность поговорить об отношениях между двумя странами. Грузия и Венгрия установили тесное сотрудничество как на уровне правительств, так и парламентов. Эти отношения основаны на общих ценностях и общих интересах"

– глава МИД Грузии

Она добавила, что у обеих стран сейчас схожие вызовы и цели, что еще больше укрепляет отношения между ними.

"Венгрия твердо поддерживает Грузию. Это страна, которая решительно выступает против несправедливой политики, проводимой рядом европейских акторов в отношении Грузии. Именно поэтому для наших стран важно вести регулярный политический диалог и регулярно обмениваться мнениями"

– руководитель грузинского внешнеполитического ведомства

В рамках поездки в Венгрию Бочоришвили выступила на международной конференции "Будапештский глобальный диалог", а также пообщалась с венгерским коллегой Петером Сийярто и со спикером Национального собрания Ласло Кевером.