Вестник Кавказа

Мы не будем ссориться с Россией – Никол Пашинян

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Никол Пашинян заявил, что Ереван не стремится действовать против России. Власти Армении при этом планируют опираться на собственные интересы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, Ереван не заинтересован в ухудшении отношений с Москвой. По словам Пашиняна, у него теплые отношения президентом и премьером Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. 

"Мы не будем ссориться с Россией. У меня очень прямые и теплые отношения с Путиным и Мишустиным, это наша стратегия: мы не будем действовать против России, но всегда будем действовать в соответствии с интересами Республики Армения"

– Никол Пашинян 

По словам армянского премьера, Ереван при этом не намерен идти против интересов Армении в угоду России или другой стране. 

Ранее в МИД Армении заявили о стремлении к развитию дружественных отношений с Россией. Дипведомство также заявило, что рассчитывает на уважение суверенитета республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
355 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.