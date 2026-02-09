Мы не будем ссориться с Россией – Никол Пашинян

Никол Пашинян заявил, что Ереван не стремится действовать против России. Власти Армении при этом планируют опираться на собственные интересы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, Ереван не заинтересован в ухудшении отношений с Москвой. По словам Пашиняна, у него теплые отношения президентом и премьером Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

"Мы не будем ссориться с Россией. У меня очень прямые и теплые отношения с Путиным и Мишустиным, это наша стратегия: мы не будем действовать против России, но всегда будем действовать в соответствии с интересами Республики Армения"

– Никол Пашинян

По словам армянского премьера, Ереван при этом не намерен идти против интересов Армении в угоду России или другой стране.

Ранее в МИД Армении заявили о стремлении к развитию дружественных отношений с Россией. Дипведомство также заявило, что рассчитывает на уважение суверенитета республики.