Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Евросоюз в двойных стандартах, указывая на попытки диалога с Россией при замороженных контактах с Тбилиси.

В Тбилиси резко отреагировали на попытки Евросоюза выйти на прямой диалог с Россией. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал это очередным проявлением двойных стандартов со стороны Брюсселя, который игнорирует позицию Грузии.

"Европейская бюрократия начала говорить о необходимости прямого диалога с Россией, но при этом до сих пор не восстановлен диалог с Грузией, остановленный Брюсселем по причине якобы пророссийского правительства в Тбилиси. Это двойные стандарты"

— Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе надеется, что следующим шагом после налаживания контактов с Москвой станет возобновление прямого диалога Брюсселя с Тбилиси.

В 2024 году ЕС приостановил диалог с Грузией, что связано с победой на выборах партии "Грузинская мечта". В Европе ее рассматривают как политическую силу, ориентированную на сближение с Россией.