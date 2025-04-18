Шесть российских гимнастов выступят на Кубке мира в Баку

В столице Азербайджана в марте пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике, на котором планируют выступить российские спортсмены Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов, Илья Заика, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев.

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в столице Азербайджана с 5 по 8 марта, готовятся выступить шесть именитых российских спортсменов, в числе которых – призеры и участники ЧМ-2025 в Джакарте.

Заявка серьезная: в нее включены бронзовый призер чемпионата мира в Джакарте Даниел Маринов, участники первенства Мухаммаджон Якубов, Илья Заика, Анна Калмыкова и Лейла Васильева, а также Алексей Усачев – он не выступал в Джакарте, но присутствовал в качестве запасного, передает ТАСС.

Первый этап Кубка мира пройдет с 19 по 22 февраля в германском Коттбусе, на него тоже заявлены семеро российских спортсменов и спортсменок.

Выступать российские гимнасты будут в нейтральном статусе.