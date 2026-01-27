Вестник Кавказа

Назван штамм коронавируса, доминирующий в России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России 99% случаев заболевания коронавирусом сейчас приходятся на один штамм. В Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют жители страны.

По данным Роспотребнадзора, в РФ на начало 2026 года доминирующим штаммом коронавируса остается XFG, известный как "Стратус".

"По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG. Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19"

– пресс-служба ведомства

Сообщается также, что этот же штамм, по данным базы GISAID, доминирует в мире, на него приходится около 65% всех новых случаев.

