Назван штамм коронавируса, доминирующий в России

В России 99% случаев заболевания коронавирусом сейчас приходятся на один штамм. В Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют жители страны.

По данным Роспотребнадзора, в РФ на начало 2026 года доминирующим штаммом коронавируса остается XFG, известный как "Стратус".

"По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG. Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19"

– пресс-служба ведомства

Сообщается также, что этот же штамм, по данным базы GISAID, доминирует в мире, на него приходится около 65% всех новых случаев.