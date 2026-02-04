Россия перестала выдавать паспорта в Абхазии

Меньше месяца действовала выдача российских паспортов в Абхазии – по требованию абхазских парламентариев эта практика была прекращена. Как и прежде абхазским жителям придется ездить за гражданством РФ на территорию России.

Посольство России в Абхазии проинформировало о прекращении работы пунктов выдачи российских паспортов на территории частично признанной республики. Таким образом, эти пункты, открытые в самом начале 2026 года, проработали меньше месяца.

В посольстве пояснили, что против выдачи российских паспортов в Абхазии выступили абхазские политики, в том числе ряд парламентариев, заявивших о сомнительной легитимности таких процедур.

Поэтому российские дипломаты решили больше не выдавать паспорта РФ в Абхазии – абхазскому населению вновь придется ездить за ними в Россию.

"Российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, вынуждена принять решение о приостановке их работы"

– посольство РФ в Абхазии

Вместе с тем в Абхазии будет прекращена и выдача российских водительских прав.