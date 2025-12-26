Вестник Кавказа

Самолеты Turkish Airlines в марте соединят Стамбул и Ереван

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Флагманский авиаперевозчик Турции, базирующаяся в Стамбуле авиакомпания Turkish Airlines, уже в марте выполнит первый авиарейс из турецкого мегаполиса в столицу Армении Ереван.

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже в марте текущего 2026 года начнет выполнять авиарейсы по маршруту Стамбул-Ереван, сообщает официальный сайт авиакомпании.

Первый рейс по новому маршруту приземлится в международном ереванском аэропорту "Звартноц" 11 марта, передает Trend.

Совет директоров компании принял решение о запуске регулярных рейсов в зависимости от возможностей и рыночных условий, говорится в заявлении компании, опубликованном на Платформе раскрытия информации для инвесторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения и Турция договорились увеличить число взаимных авиарейсов, причем они будут выполняться и в Ереван, и в Гюмри, - сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на ежегодном международном двухдневном мероприятии "Форум Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества", проходящем в столице Армении Ереване. Авиавласти Армении и Турции все это время в условиях закрытой границы продолжали взаимодействие, что и оказало влияние на оперативное решение проблем коммуникации.

