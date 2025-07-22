Страны ОТГ установили точные даты священного месяца Рамадан

Страны Организации тюркских государств определили даты начала священного месяца Рамадан и начала следующего за ним праздника Ураза-байрам на текущий 2026 год.

В Самарканде прошло заседание Комитета по фетвам Совета глав мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ), участники которого установили даты начала месяца Рамадан и праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) на 2026 год (1447 год по хиджре).

Согласно постановлению, первым днем священного месяца Рамадан определен четверг, 19 февраля 2026 года, а праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в нынешнем году выпадает на пятницу, 20 марта, передает Podrobno.uz.

Точные даты были скоординированы религиозными ведомствами стран-участниц ОТГ с учетом проведенных астрономических расчетов, они направлены на синхронизацию религиозных практик мусульманских общин тюркских государств и учет современных научных данных в области лунного календаря.

Точную дату начала месяца Рамадан пока не утвердили только в Узбекистане.

Также члены Комитета пожелали исламскому миру и человечеству в связи с предстоящим периодом милосердия и духовного прощения мира и благополучия, говорится в сообщении.