Иран может пойти на приостановку ядерной программы – СМИ

Приостановка ядерной программы может стать той уступкой, на которую согласится пойти Иран взамен на отмену санкций США, пишет газета NYT.

Иран может согласиться на приостановку ядерной программы ради отмены американских санкций, об этом со ссылкой на трех неназванных иранских официальных лиц пишет американская газета New York Times.

"Тегеран может быть также готов предложить долгосрочную приостановку своей ядерной программы. Взамен… он ожидал бы от Вашингтона снятия давно введенных санкций"

– NYT

При этом уступок в отношении ракетной программы Тегеран делать не намерен: баллистические ракеты служат для ИРИ средством защиты против вероятных атак со стороны Израиля.

Отметим, что сегодня в Омане проходят переговоры США и Ирана, делегации возглавляют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

