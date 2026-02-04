Конгрессмены-демократы призвали Трампа выработать новое соглашение вместо ДСНВ

Представители Конгресса США от Демократической партии призвали президента США Дональда Трампа к максимально оперативной разработке нового соглашения с РФ на смену ДСНВ.

Члены Демократической партии, конгрессмены Грегори Микс, Адам Смит и Джим Хаймс направили президенту США Дональду Трампу письмо с призывом в ближайшее время начать разработку нового соглашения с Россией в области контроля над ядерными вооружениями, документ размещен на сайте комитета палаты представителей по международным делам.

"Президент должен срочно приступить к переговорам о юридически обязывающем преемнике (ДСНВ - ред.)"

– письмо

Его авторы подчеркнули, что теперь, когда срок действия ДСНВ истек, два самых масштабных ядерных арсенала на планете больше не ограничены юридически обязывающими ограничениями – такая ситуация сложилась впервые более чем за полвека.

Законодатели признали, что ДСНВ нельзя было назвать "идеальным", однако благодаря ему ядерного оружия стало меньше, удалось не допустить "опасной гонки вооружений". Если на смену ему не придет новый договор, говорится в письме, то рано или поздно начнется "ядерная игра без правил времен холодной войны".

Истечение срока действия ДСНВ прокомментировала и старший демократ в комитете по иностранным делам сената США Джинн Шахин. Она заявила, что уже в процессе переговоров по новому документу стороны должны оставаться в рамках установленных ДСНВ для сохранения стратегической стабильности лиимитов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил о необходимости разработки "улучшенного" договора, который пришел бы на смену ДСНВ.