МИД РФ: мы так и не получили от США комментариев на предложение о ДСНВ

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали истечение срока действия российско-американского Договора о СНВ и заявили о том, что не получили никакой официальной реакции от американской стороны.

Россия не получила какой-либо реакции от Соединенных Штатов на предложение о Договоре СНВ, сообщили в МИД РФ, опубликовав обращение в связи с истечением срока действия договора.

В заявлении было отмечено, что российская и американская стороны больше не связаны каким-либо обязательствами в контексте Договора, поэтому вольны в своих последующих шагах.

"РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере"

– МИД РФ

Идеи России фактически были оставлены без ответа, что "представляется ошибочным и вызывает сожаление", отметили также в сообщении.

Россия учтет этот факт в дальнейшем для реализации своей внешней политики в данном направлении, добавили в МИД.