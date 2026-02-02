Вестник Кавказа

Незаконное изъятие земель в Сочи: экс-судье предъявили обвинения

Незаконное изъятие земель в Сочи: экс-судье предъявили обвинения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валерию Слуке предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Экс-судья вынес ряд неправосудных решений по земельным искам.

Экс-судья из Сочи Валерий Слука оказался в центре уголовного дела о незаконном изъятии муниципальных земель. Служитель Фемиды обвинен в превышении должностных полномочий – вынесении неправосудных решений, которые позволили изъять земельные участки. 

По данным следствия, Слука нарушал принципы судопроизводства около года – с лета 2021 до лета 2022 года. Судья нарушил не только территориальный принцип, но также допустил грубые нарушения процесса рассмотрения исков. 

Слука заключен под стражу, в его доме прошли обыски. Все решения судьи по семи эпизодам, повлекшие смену статуса земельных участков, отменены.

