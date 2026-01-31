В жилых районах Сочи ведут мониторинг оползней

Все оперативные службы Сочи переведены на круглосуточный режим из-за угрозы оползней. Власти контролируют ситуацию в Адлере и Хосте, где зафиксированы подвижки грунта.

Оперативные службы Сочи по поручению мэра Андрея Прошунина ведут непрерывный, круглосуточный контроль за состоянием склонов в Адлерском и Хостинском районах. Цель — минимизировать угрозу для жилых домов от возможных оползней.

"Сложной, но контролируемой остается ситуация с подвижками грунта в Хостинском и Адлерском районах. На улице Петрозаводской переувлажненный грунт продолжает движение по склону к многоквартирному дому. Для жильцов опасности нет"

— Андрей Прошунин

Для ликвидации последствий на место вызвана техника предприятия "Водосток", которая занимается прочисткой системы водоотведения. Мониторинг обстановки организован круглосуточно силами спасателей и специалистов администрации района.

По словам мэра Сочи, инцидент произошел на территории садового товарищества у ЖК "Министерские озера". Администрация Хостинского района оперативно организовала там мониторинг. Мониторинг на месте ведет администрация Хостинского района. По словам Прошунина, инженерные коммуникации не повреждены, угрозы нет, а работы по расчистке проводятся с осторожностью из-за переувлажненной почвы, чтобы не усугубить ситуацию. Ликвидировать последствия планируется после стабилизации погоды.

"Совместно с краевыми и федеральными структурами продолжаем следить за состоянием рек, дорог и инженерных сетей. Прошу всех жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды"

— Андрей Прошунин

Ввиду прогнозируемой нестабильной погоды (дождей, снега и заморозков) все оперативные и спасательные службы Сочи переведены на круглосуточное дежурство, заявил мэр.