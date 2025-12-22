Новый стадион построят поблизости от Кутаиси

В Грузии планируется возвести новый футбольный стадион, спортивную арену категории III УЕФА построят в курортном Цхалтубо.

На западе Грузии появится новый спортивный стадион, он будет соответствовать категории III УЕФА.

Стадион в городе Цхалтубо, неподалеку от Кутаиси, сможет принимать до 6 тыс зрителей, спорткомплекс оборудуют раздевалками и душевыми, появятся комнаты для судей, медицинские кабинеты и кабинеты физиотерапии, кроме того, спортивная арена будет иметь зону допинг-контроля. Также на стадионе расположатся медиацентр и конференц-зал.

Инфраструктура стадиона будет также включать автостоянки и коммерческие помещения.

Разработкой проекта занимается муниципальный фонд развития Мининфраструктуры Грузии.