Органические финики из Туниса появились в России

Россия отметила сертификатом "Органик" тунисские финики. Также знак "Органик" получили некоторые товары из Грузии, Китая и ряда европейских стран.
Финики из Туниса получили сертификат "Роскачество - Органик", органические финики в РФ будет поставлять компания BARAKA.
"Количество сертифицированных производителей органической продукции из Туниса теперь увеличилось до пяти"
– Роскачество
Больше всего российских сертификатов "Органик" получила на данный момент Италия - 9, Эквадор – 6, Тунис – 5 и Испания – 4.
Также сертификацию Роскачества прошли некоторые производители из Грузии, Китая, Чили, Беларуси, Франции, ЮАР и других стран.
Знак "Органик" подтверждает, что продукция произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО, пишет ТАСС.