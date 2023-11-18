Вестник Кавказа

Органические финики из Туниса появились в России

Финики
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Россия отметила сертификатом "Органик" тунисские финики. Также знак "Органик" получили некоторые товары из Грузии, Китая и ряда европейских стран.

Финики из Туниса получили сертификат "Роскачество - Органик", органические финики в РФ будет поставлять компания BARAKA.

"Количество сертифицированных производителей органической продукции из Туниса теперь увеличилось до пяти"

– Роскачество

Больше всего российских сертификатов "Органик" получила на данный момент Италия - 9, Эквадор – 6, Тунис – 5 и Испания – 4.

Также сертификацию Роскачества прошли некоторые производители из Грузии, Китая, Чили, Беларуси, Франции, ЮАР и других стран.

Знак "Органик" подтверждает, что продукция произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО, пишет ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.