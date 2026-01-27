Трамп выступает за ограничения по ядерному оружию – СМИ

В Белом доме выразили мнение американского президента относительно ограничений ядерного оружия, а также по вопросу привлечения Китая в переговорный процесс о контроле над вооружениями, пишут СМИ.

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею ограничений по ядерному оружию, а также выступает за привлечение Китая в переговорный процесс по вопросу контроля над вооружениями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Президент Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе, которую представляет ядерное оружие для всего мира, и указывал, что он хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями"

Тем не менее, согласно Financial Times, нельзя исключать варианта, при котором Вашингтон продолжит действовать в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ).

Прежде всего, как пишет издание, это зависит от самого президента, "известного своей непредсказуемостью".

Ранее Дональд Трамп в интервью New York Times заявил о том, что надеется на заключение "более выгодного" соглашения с Китаем на фоне истечения срока действия российско-американского договора (ДСНВ), которое должно произойти уже 6 февраля текущего года.