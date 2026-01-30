Экспорт пшеницы из Казахстана в Азербайджан упал на 34%

В Азербайджан из Казахстана в сентябре-декабре прошлого года поступило на треть меньше пшеницы, чем за тот же период 2024 года, поделились в Зерновом союзе Республики Казахстана.

Поставки пшеницы из Казахстан в Азербайджан снизились в конце 2025 года.

По данным Зернового союза Казахстана, в сентябре-декабре прошлого года республика отправила в Азербайджан 126,9 тыс т пшеницы, что на 34% меньше, чем за такой же период 2024 года.

Всего на мировой рынок Казахстан направил за 4 месяца 4,123 млн т пшеницы – это примерно в полтора раза больше, чем в сентябре-декабре годом ранее, уточнил глава комитета аналитики Зернового союза Евгений Карабанов.