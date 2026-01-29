Финансирование проектов в КБР увеличится до 15 млрд рублей

После вхождения в топ-20 регионов по нацпроектам КБР наращивает инвестиции. В 2026 году на развитие направят свыше 15 млрд рублей, что на 5 млрд больше в сравнении с предыдущим годом.

Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить финансирование региональных проектов. В 2026 году на их реализацию будет направлено более 15 млрд рублей, что на 5 млрд превышает инвестиции 2025 года. Информацию предоставил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

Как сообщил министр, объём финансирования проектов в КБР вырастет с 10 млрд рублей в 2025 году до более чем 15 млрд в 2026. Число проектов увеличится с 42 до 43, причем основная часть средств (свыше 11 млрд) поступит из федерального центра.

"Мы участвовали практически во всех значимых проектах, которые распространяются на регионы, не учитывая те, которые имеют сугубо федеральное направление. Все остальное, что касается комфортной жизни, развития малого и среднего бизнеса, экспорта, международного сотрудничества, здравоохранения и образования, у нас реализовалось"

— Борис Рахаев

По завершении 2025 года Кабардино-Балкария продемонстрировала высокие результаты, войдя в число 20 лучших регионов России сразу по двум ключевым параметрам: освоению средств и выполнению задач национальных проектов, подчеркнул министр.