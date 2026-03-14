Верхний Ларс сейчас: Северная Осетия закрыла дорогу для всех автомобилей

В Северной Осетии временно закрыли участок Военно-Грузинской дороги для всех видов транспортных средств. Об этом сказано в сообщении, распространенном 16 марта Главным управлением МЧС республики.

В пресс-службе ведомства отметили, что приняли решение ограничить движение и-за невозможности обеспечить безопасность проезда автомобилей.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда транспортных средств, а также с учетом рекомендаций погранполиции Грузии запрещено движение всех видов транспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 12:20 мск 16 марта"

– пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии

Ранее проезд был разрешен для легковых машин и автобусов с 10:00 мск понедельника.