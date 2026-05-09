Нефть растет на неопределенности по переговорам

Нефть эталонных сортов в ходе торгов на энергетических рынках снова идет в рост – причиной этого аналитики называют нынешнюю ситуацию с урегулированием конфликта между США и Ираном.

Нынешним утром цены на нефть продолжили рост, свидетельствуют данные торгов - спрос на углеводороды растет на опасениях возобновления конфликта на Ближнем Востоке из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, полагают аналитики.

Так, июльские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,7 (0,67%), теперь она торгуется за $104,91 за баррель, передает Report.

Вслед за Brent растут и июньские фьючерсы на нефть эталонной марки West Texas Intermediate (WTI): на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX они подорожали на $0,88 (0,9%), до $98,95 за баррель.

Не отстает от "собратьев" и цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light: в среднем на мировом рынке она повысилась на $0,5 или 0,45%, до $110,48 за бочку, а в турецком Джейхане она продается на $0,59 или 0,55% дороже, чем накануне – за $107,6 за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что США могут вернуться к проведению операции в Ормузском проливе, считая контроль над проливом единственным оружием Ирана. Также рассматривается вариант более жестких мер, поделился американский лидер Дональд Трамп. Он предупредил, что вскоре американская операция в Ормузском проливе может возобновиться или даже может быть предпринято нечто"намного более серьезнее" в отношении Ирана, "единственным оружием" которого является фактический контроль над Ормузским проливом, передает телекомпания CBS News.