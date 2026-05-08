В Грузии избрали нового Католикоса-Патриарха

Митрополит Шио стал новым Католикосом-Патриархом Грузинской православной церкви. Он получил 22 голоса на выборах, состоявшихся в рамках церковного собора.

В Грузии завершились выборы нового Католикоса-Патриарха. Им стал митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио, который после смерти Илии II занял пост местоблюстителя патриаршего престола.

Митрополит Шио (Элизбар Муджири) получил 22 голоса епископов, что составило более половины от всех голосов. 

Новому главе ГПЦ 57 лет. Он обучался в Духовной семинарии Батуми, после чего получал образование в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона. Шио возглавляет Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию с 2003 года, а в 2017 он стал фактически вторым человеком в ГПЦ после Католикоса-Патриарха, когда получил пост местоблюстителя.

