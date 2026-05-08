Иран не будет обсуждать свою ядерную программу на переговорах с США

Власти Ирана исключили вопрос прекращения обогащения урана из повестки мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Комиссия по национальной безопасности Ирана заявила, что вопрос прекращения обогащения урана в Исламской Республике не будет подниматься на переговорах с США. Об этом сообщает агентство ISNA.

Также в заявлении подчеркивается, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, а для обеспечения защиты ядерных объектов приняты все необходимые меры.

В настоящее время продолжаются обсуждения мирного предложения США. Иран уже передал свой ответ на инициативу США через Пакистан, который выступает посредником в переговорном процессе.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Первый раунд мирных переговоров прошел 11–12 апреля в Пакистане и завершился безрезультатно. На фоне конфликта США начали морскую блокаду иранских портов, а Иран перекрыл проход судов через Ормузский пролив, что спровоцировало глобальный энергетический кризис.