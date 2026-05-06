Главы ОПЕК и МЭА обсудили развитие мировых энергорынков

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс и глава МЭА Фатих Бироль обсудили в Вене развитие мировых энергорынков и экономику. Об этом говорится в сообщении ОПЕК.

"Встреча предоставила возможность для обмена мнениями по вопросам развития глобальных энергетических рынков, энергетической безопасности, инвестиционных потребностей, а также перспектив мировой экономики и спроса на энергоносители"

- заявление

Кроме того, в ОПЕК напомнили о многолетнем партнерстве с агентством. По итогам встречи руководители подчеркнули важность активизации диалога и взаимодействия международных энергетических институтов в решении конкретных вопросов развития глобальных рынков и обеспечения их стабильности.