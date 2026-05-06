Токаев: Казахстан готов присоединиться к решению иранской ядерной проблемы

В Казахстане заявили о готовности страны присоединиться к решению иранской ядерной проблемы на международном уровне.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности содействовать решению проблемы иранской ядерной программы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виэйрой.

В ходе беседы Токаев отметил, что Казахстан готов присоединиться к решению иранской ядерной проблемы при условии достижения соответствующих международных договоренностей по этому вопросу и перехода к конкретным практическим шагам.

Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за использование атомной энергии строго в мирных целях и под контролем МАГАТЭ.

Токаев указал на наличие в Казахстане необходимой инфраструктуры и научно-технической базы для безопасного обращения с ядерными материалами. Кроме того, президент отметил, что на территории Казахстана находится единственный в мире Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.