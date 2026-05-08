В Азербайджане двое военных подорвались на мине в Кельбаджарском районе

В Кельбаджарском районе Азербайджана военнослужащие получили ранения в результате подрыва на мине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Инцидент произошел при исполнении солдатами служебных обязанностей. Пострадавших Мухаммеда Гусейнова и Камиля Гафланова оперативно эвакуировали в ближайшее медицинское учреждение.
Врачи оценивают состояние военных как стабильное. В настоящее время они продолжают лечение в военном госпитале.
По факту взрыва проводится официальное расследование. Специалисты устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего инцидента.