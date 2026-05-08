В Азербайджане двое военных подорвались на мине в Кельбаджарском районе

Двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения при взрыве мины в Кельбаджарском районе во время несения службы.

В Кельбаджарском районе Азербайджана военнослужащие получили ранения в результате подрыва на мине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Инцидент произошел при исполнении солдатами служебных обязанностей. Пострадавших Мухаммеда Гусейнова и Камиля Гафланова оперативно эвакуировали в ближайшее медицинское учреждение.

Врачи оценивают состояние военных как стабильное. В настоящее время они продолжают лечение в военном госпитале.

По факту взрыва проводится официальное расследование. Специалисты устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего инцидента.

