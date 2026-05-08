Китай готов участвовать в урегулировании конфликта между США и Ираном

Пекин
МИД КНР: Пекин готов участвовать в процессе урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, несмотря на возможное давление США.

Власти КНР намерены принять деятельное участие в урегулировании военного конфликта между США и Ираном. Пекин не отступит от своей позиции даже при условии давления со стороны Вашингтона, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Что касается ситуации с Ираном, позиция КНР остается неизменной: мы будем и впредь играть активную роль в деле прекращения огня и военных действий, а также в урегулировании конфликта и возобновлении переговоров"

– Го Цзякунь 

Отметим, что на этой неделе Дональд Трамп планирует посетить КНР. Лидер США обсудит с китайским руководством конфликт на Ближнем Востоке, торговлю и вопрос Тайваня. Вместе с Трампом в Китай прибудут главы американских компаний.

