Турпоток из Саудовской Аравии в РФ может вырасти до 50%

Отмена визового режима между РФ и Саудовской Аравией позволит увеличить турпоток из королевства от 30 до 50% и привлечь до 200 тыс туристов к 2026 году.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что вступление в силу безвизового режима с Саудовской Аравией может увеличить турпоток из королевства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По прогнозам ведомства, отмена виз даст возможность увеличить количество гостей от 30 до 50%. Ожидается, что по итогам 2026 года число туристов достигнет 200 тыс человек.

В министерстве подчеркнули, что турпоток из Саудовской Аравии демонстрирует уверенный рост. В 2024 году Россию посетили 108 тыс туристов из королевства, а по итогам 2025 года этот показатель вырос на 33% и превысил 140 тыс поездок.

Как уточнили в министерстве, соглашение о взаимной отмене виз официально начало действовать 11 мая. По словам Кондратьева, свободный въезд является одним из ключевых механизмов для наращивания туристического обмена между РФ и Саудовской Аравией.