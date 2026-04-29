Вестник Кавказа

В Грузии начался церковный собор по избранию нового Католикоса-Патриарха

Цминда Самеба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская православная церковь выбирает нового Католикоса-Патриарха. Важнейший выбор, который определит лицо ГПЦ на ближайшие годы, предстоит сделать епископам.

Расширенный церковный собор по вопросу избрания нового Католикоса-Патриарха начался в Грузии.   

На мероприятии присутствуют порядка 1,2 тыс религиозных деятелей. Собор начался с поминальной службы, в рамках которой почтили память Илии II, скончавшегося в середине марта. Также ожидаются выступления кандидатов. 

В процедуре голосования будут принимать участие только епископы. Для избрания кандидату необходимо получить 20 голосов иерархов. 

Отметим, что митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) называется в качестве наиболее вероятного претендента на пост главы ГПЦ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1250 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.