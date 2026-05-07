РФ высоко ценит вклад Азербайджана в победу над нацизмом — посол

Россия высоко оценивает вклад Азербайджана в победу над нацизмом, об этом заявил посол РФ в Баку Михаил Евдокимов.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте российского посольства.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ, как и все представители 15 республик СССР, самоотверженно воевалм за свою Родину в трудные годы войны.

"Мы отдаем должное вкладу азербайджанского народа в общую Победу. Сыновья и дочери Азербайджана плечом к плечу с представителями других народов Советского Союза самоотверженно сражались с врагом"

— Михаил Евдокимов

Также дипломат отметил важнейшее значение бакинкой нефтяной промышленности для обеспечения фронта и тыла.

"Бакинские нефтяники обеспечивали фронт горючим: в военные годы более 70% всей советской нефти добывалось в Азербайджане"

— Михаил Евдокимов

На территории Азербайджана работали эвакуационные госпитали, в которых лечились тысячи военнослужащих, также заявил российский посол.

Здесь проходила значительная часть помощи, которая поставлялась союзниками по ленд-лизу, заключил он.