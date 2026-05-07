Баку поздравил с 81-летием Победы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народ страны с Днем Победы.
Соответствующая публикация была опубликована на ее официальной странице.
"Поздравляю каждого из вас с Днем Победы над фашизмом, желаю вам и вашим родным здоровья и счастливых дней"
— Мехрибан Алиева
Также, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева в память о погибших в борьбе с нацизмом возложили цветы на могилу дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова.
Кроме того, по случаю 9 мая поздравляения были опубликованы на официальном сайте МИД Азербайджана.
В публикации внешнеполитического ведомства говорится о вкладе Азербайджана общую Победу всего советского народа на нацистской Германией.
"В годы Второй мировой войны азербайджанский народ проявил исключительное мужество и самоотверженность, внес значимый вклад в общую Победу как на фронте, так и в тылу"
— МИД Азербайджана
С уважением чтим память соотечественников, павших в годы войны, отметили в ведомстве.
В завершении поздравляения МИД Азербайджана пожелал здоровья и долгих лет жизни ветеранам страны.