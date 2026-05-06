Взрывы зафиксированы в нескольких городах Ирана

Сильные взрывы происходят в Иране – сообщается, что они были зарегистрированы в том числе в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

Иранские СМИ сообщают об обострении ситуации в стране: по их данным, в разных частях Исламской Республики раздаются взрывы.

Так, сильные взрывы прозвучали в Сирике. Зафиксированы они и в Бендер-Аббасе – ключевом морском порте и военно-морской базе. Обе локации расположены на юге ИРИ.

Появилась информация также об атаке неизвестных сил на морской порт на острове Кешм в Персидском заливе. КСИР подтверждает факт нападения, не уточняя, кто именно ее осуществил.

Некоторые СМИ сообщают о пусках иранской стороной баллистических ракет из подземной базы.

Ранее агентство Mehr сообщило, что Вашингтон требует от Тегерана безоговорочной капитуляции. А пять самолетов-заправщиков американских ВВС сейчас летают над ОАЭ.