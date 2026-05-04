В Армении рассказали о ситуации с восстановлением железной дороги Гюмри – Карс

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения и Турция в скором времени оценят проблемы, связанные с восстановлением дороги Гюмри – Карс. После этого стороны планируют перейти непосредственно к работам.

Работы по восстановлению железной дороги Гюмри – Карс продолжаются. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на брифинге 7 мая.

При этом он подчеркнул, что о сроках говорить пока преждевременно. Глава правительства республики пояснил, что это обусловлено необходимостью провести многочисленные оценки технического состояния инфраструктуры.

"Мы работаем в этом направлении, и на данный момент я ничего не могу сказать о сроках, потому что предстоит много работ по технической оценке"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что в ходе работ периодически возникают проблемы технического характера.

"В течение 40 лет никто не занимался этой инфраструктурой. Нужно оценить проблемы и перейти к делу"

– армянский премьер

Напомним, ранее на этой неделе спецпосланники по нормализации отношений между Арменией и Турцией заявили, что заинтересованы в скорейшем запуске строительства железной дороги, соединяющей Гюмри и Карс.

