Летевший над Казахстаном самолет подал сигнал о ЧС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Направлявшийся в Швейцарию самолет подал сигнал о ЧС, пролетая над озером в Казахстане. В настоящее время лайнер летит в аэропорт Алматы.

Самолет авиакомпании SWISS, выполнявший рейс Сеул – Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над территорией Казахстана. Об этом свидетельствуют данные данных приложения Flightradar24.

Воздушное судно пролетало над озером Балхаш. Его перенаправили в аэропорт Алматы.

Уточняется, что лайнер передал аварийный код Squawk 7700.

В Комитете гражданской авиации Казахстана пока никак не комментируют ситуацию.

Код 7700 – это универсальный код, который пилоты устанавливают при возникновении чрезвычайной ситуации на борту. При этом он может быть не связан с угрозой катастрофы.

