Кобахидзе: доклад Европарламента о Грузии – дезинформация

Европейская бюрократия давно отдалилась от традиционных европейских ценностей, о чем красноречиво свидетельствует доклад Европарламента о Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал дезинформацией доклад по Грузии, большинством голосов Комитетом по иностранным делам Европарламента: такого рода документы не что иное, как общая проблема европейской бюрократии и политических кругов Европы, заявил он.

"Мы делимся своими тревогами с европейскими политиками, однако видим, что общий фон в Европе и в европейской бюрократии крайне тяжелый. Они прямо атакуют свободные СМИ и распространяют дезинформацию. В таких условиях отдельные разговоры не могут иметь большого эффекта"

- Ираклий Кобахидзе

Европейская бюрократия отдалилась от традиционных европейских ценностей, что и отражается в таких документах, которые выражают опасения по поводу демократии, верховенства закона и европейской интеграции страны, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

В проекте доклада, который представила евродепутат Раса Юкнявичене, известная критикой действующих властей Грузии, Европарламент выражает солидарность с грузинским народом, "который продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию на фоне демократического отката, усиления репрессий, агрессивной риторики, дезинформации и угроз".

В документе отмечается: Европарламент поддерживает предложение Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для владельцев официальных паспортов Грузии, а продолжение бездействия властей может привести к приостановке безвизового режима для всего населения.

Документ акцентирует внимание на том, что правящая в стране партия "Грузинская мечта" приостановила, а фактически изменила курс Грузии на европейскую интеграцию. Поэтому очень важны персональные санкции ЕС и ряда стран против ее лидеров, судей, прокуроров и других должностных лиц, которые способствуют демократическому откату страны, фальсификации выборов, нарушениям прав человека и преследовании оппозиции и активистов.

Напомним, ранее мы писали: власти западных стран в своей работе все чаще пользуются двойными стандартами, когда принимают законы, за которые сами же критиковали Грузию, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.

В качестве примера глава комитета привел Великобританию, которая намерена в ускоренном порядке рассмотреть закон, пресекающий действия физических лиц и групп, осуществляющих враждебную деятельность в интересах иностранных государств, тогда как Великобритания была одной из стран, критиковавший Грузию, когда та приняла закон об "иноагентах". Та же ложь и двойные стандарты наблюдаются в действиях Германии и других стран.