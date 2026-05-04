Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину – Госдеп

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили двусторонние отношения, а также Украину и Иран, следует из сообщения Госдепартамента.

Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что телефонный разговор состоялся по российской инициативе.

Согласно сообщению МИД РФ, стороны "сверили часы" по текущей ситуации в международных делах и двусторонних отношениях, также был обсужден график контактов РФ и США.

В МИД РФ назвали состоявшуюся беседу конструктивной, она носила деловой характер.